Карл III неожиданно отреагировал на вопрос о возвращении принца Гарри в Британию

Король Великобритании Карл III дал неожиданный ответ на вопрос о принце Гарри

Во время встречи со студентами в Университете Восточного Лондона королю Карлу III задали неудобный вопрос о возвращении его младшего сына, принца Гарри, в Великобританию. Об этом сообщает Daily Record.

Отмечается, что кто-то из студентов спросил короля: «Можете ли вы вернуть Гарри?». «Кого?» — дал неожиданный ответ он. Публика встретила такую реакцию монарха смехом.

При этом достоверно неизвестно, действительно ли Карл III не расслышал вопрос или решил сделать вид, что не разобрал сказанного.

В январе 2023 года вышли скандальные мемуары принца Гарри Spare («Запасной») — 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги Гарри дал несколько интервью, в которых поделился подробностями отношений внутри королевской семьи и рассказал, что отец часто позволяет себе уничижительные комментарии в его адрес.

Ранее, еще до выхода книги, сообщалось, что принц Гарри может приехать на коронацию короля Карла III 6 мая без Меган Маркл. Однако в нынешних обстоятельствах принц Сассекский вряд ли получит официальное приглашение.

