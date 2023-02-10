Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья

Генерал в отставке Джонс допустил, что Киев потеряет контроль над Харьковом и Запорожьем

Генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс допустил, что Украина вскоре может потерять контроль над рядом городов, в том числе Харьковом и Запорожьем. Его слова со ссылкой на Times Radio приводит Express.

Он посчитал, что в результате боевых действий российские войска могут также взять под контроль Артемовск (украинское название — Бахмут). «С точки зрения статуса это имело бы большое значение для России», — высказался Джонс.

При этом британский генерал в отставке подчеркнул, что точно неизвестно, где активизируются боевые действия. «В ближайшие недели мы увидим много спекуляций, блефа и контрблефа. Нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы ожидаем. Это игра в шахматы», — добавил военный.

Ранее 10 февраля врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России держат дороги у Артемовска под огневым контролем.