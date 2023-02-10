Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра

Голевая передача Александра Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра

Кипрский «Арис» на выезде обыграл «Омонию» в матче 23-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 10 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Одержать победу «Арису» помог российский форвард Александр Кокорин, который в первом тайме отдал голевую передачу Лео Бенгтссону. В составе победителей также отличился Шави Бабика.

Кокорин провел на поле 83 минуты. «Арис» благодаря победе набрал 46 очков и находится на четвертом месте в чемпионате страны.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». В нынешнем сезоне 31-летний игрок забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в чемпионате Кипра.