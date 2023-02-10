Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
3:0
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
0:0
2-й тайм
live
Торино
Италия - Серия А|22-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Сегодня
04:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Сегодня
06:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:29, 10 февраля 2023Спорт

Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра

Голевая передача Александра Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кипрский «Арис» на выезде обыграл «Омонию» в матче 23-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 10 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Одержать победу «Арису» помог российский форвард Александр Кокорин, который в первом тайме отдал голевую передачу Лео Бенгтссону. В составе победителей также отличился Шави Бабика.

Кокорин провел на поле 83 минуты. «Арис» благодаря победе набрал 46 очков и находится на четвертом месте в чемпионате страны.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». В нынешнем сезоне 31-летний игрок забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в чемпионате Кипра.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине
В Молдавии назвали причину роспуска правительства страны
В Турции обнаружили дефекты в конструкции разрушенных при землетрясении зданий
Угонщика КАМАЗа с московской стройки поймали в аэропорту
Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби и Питером Пэном
В Мелитополе заявили о повреждении инфраструктуры осколками ракет ВСУ
Российский военный рассказал о сдающихся в плен солдатах ВСУ
Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения
В СПЧ раскрыли информацию о состоянии Сванидзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.