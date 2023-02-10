Гол и передача российских игроков помогли «Тампе» победить в матче НХЛ

Гол Сергачева и пас Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:0. Одержать победу команде помогли гол российского защитника Михаила Сергачева и передача форварда Никиты Кучерова. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 30 бросков и оформил первый шатаут в сезоне. Его признали первой звездой этого матча.

Кучеров продлил результативную серию в домашних играх сезона до 17. Таким образом, он побил рекорд клуба по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало ему же и было установлено в сезоне-2018/2019 (16 матчей).

13 июля Сергачев вошел в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый российский защитник. Он заключил новое соглашение с «Тампой», сумма которого составила 68 миллионов долларов, на восемь лет.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Василевский пополнил состав команды в 2014-м году, а Сергачев — в 2017-м. Вместе с клубом они дважды выигрывали Кубок Стэнли.