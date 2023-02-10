Дженнифер Лопес пошутила над ставшим мемом Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес пошутила над ставшим мемом из-за выражения лица Беном Аффлеком

Исполнительница Дженнифер Лопес пошутила над ставшим мемом мужем, актером Беном Аффлеком, фото которого стали вирусными из-за выражения лица артиста на церемонии вручения премии «Грэмми». Певица поделилась постом в Twitter.

Лопес поделилась первым трейлером нового фильма Аффлека Air, в котором актер исполнил роль сооснователя Nike Фила Найта. В своем твите она пошутила, что невозмутимый взгляд Аффлека — это его «счастливое лицо».

Аффлека высмеяли за выражение лица, которое у него было во время музыкальной премии «Грэмми». Актер, ставший мемом, сопровождал Лопес на крупнейшей музыкальной вечеринке. При этом, по словам некоторых зрителей, выражение его лица говорило о том, что он предпочел бы быть где угодно, но только не на этом мероприятии.

Ранее Лопес отреагировала на обсуждения о разладе в отношениях с актером. В ответ на слухи о конфликте она выложила пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость посвятила публикацию своему мужу и написала под совместной фотографией с премии «Грэмми»: «Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем».