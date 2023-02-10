В МИД ответили на заявления Германии про мир без Путина

Захарова сочла недоспустимыми слова главы Минобороны Германии про «лучший мир» без Путина

Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без президента России Владимира Путина был бы лучше, являются недопустимыми. Так ответила на соответствующие заявления Берлина официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что германский министр недвусмысленно намекнул на желание устранения российского руководства. «Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества. Это же не придуманная страна или секта вурдалаков, это официальное государство, член ООН», — высказалась она.