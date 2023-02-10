Хозяева нашли пропавшую кошку спустя четыре месяца в тысяче километров от дома

В Великобритании пропавшая кошка нашлась спустя четыре месяца в тысяче километров от дома

Жители английского города Ледбери, Великобритания, Джефф и Шеннон Смит, нашли пропавшую кошку по кличке Декстер в тысяче километров от дома. Об этом сообщает Daily Record.

Кошка пропала в начале октября 2022 года. Хозяева предположили, что она могла прятаться в домах поблизости, и начали поиски. Джефф и Шеннон разместили объявление о пропаже Декстер в социальных сетях и установили ловушки с приманками в окрестностях. Некоторые люди сообщали хозяевам, что видели кошку в городе, однако отыскать ее так и не удалось.

Спустя четыре месяца Джеффу и Шеннон позвонили из ветеринарной клиники. По словам сотрудников учреждения, Декстер находилась на Оркнейских островах и жила у пожилой женщины в сарае вместе с ягнятами. Когда она отвезла кошку на осмотр, ветеринары обнаружили в ее холке чип и нашли контактную информацию хозяев.

Несмотря на радостную новость, Джефф и Шеннон столкнулись с новой проблемой. Теперь им нужно вернуть Декстера домой, и ее транспортировка может обойтись в крупную сумму. «Мы ищем все возможные способы, с помощью которых мой партнер сможет добраться туда, но это большие деньги. Сейчас Декстер живет у 85-летней женщины на ее ферме. Она ест хаггис и квадратную колбасу, так что в данный момент она очень счастлива», — рассказывает Шеннон. Пожилая женщина, приютившая кошку, отметила, что будет рада оставить ее у себя.

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