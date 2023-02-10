Девочка-подросток приняла сердечный приступ за первую любовь

Insider: 14-летняя девушка приняла сердечный приступ за волнение от первого танца с парнем

Американка Сейрра Зигер перенесла сердечный приступ в 14 лет, приняв его за сильное волнение из-за первого танца с парнем. Историю девушки рассказало издание Insider.

23-летняя Зигер является волонтером Американской кардиологической ассоциации и часто рассказывает свою историю, призывая людей следить за здоровьем. Зигер росла скромным подростком. Все время она посвящала учебе и общению с двумя подругами. Поэтому, оказавшись на первом балу, девочка испытала сильное волнение.

Во время танца с парнем Зигер почувствовала странное чувство, которое она описала как «бабочек в груди» из-за первой любви. На самом же деле она перепутала эти ощущения со смертельно опасным приступом.

Вернувшись домой, я все еще ощущала сильное сердцебиение. И подумала: «Неужели это и есть любовь?» Сейрра Зигер

На следующее утро девушка не смогла двигать левой рукой. Когда она попыталась дойти до спальни родителей за помощью, ее зрение ухудшилось, ухо наполнилось теплом, и она потеряла сознание. «Мне казалось, что у меня на груди слон», — вспоминает Зигер о том состоянии.

Родители доставили дочь в больницу. Там юная пациентка ждала осмотра несколько часов. Девушка пожаловалась на невыносимую жгучую боль в левом плече, но обезболивающее ей не дали.

Врачи списали состояние девушки на подростковую тревожность, но посоветовали пройти более детальный осмотр в детской больнице

После обследования стало ясно, что Зигер пережила сердечный приступ из-за тромба, образовавшегося из-за слишком густой крови. Также врачи установили, что девушка родилась с пороком сердца — открытым овальным окном. Подростку провели операцию по катетеризации, чтобы поймать тромб.

Юная пациентка несколько недель провела в больнице, где ей скорректировали сердечное отверстие. Также в течение полугода она принимала лекарства для разжижения крови.

Семь лет спустя Зигер вновь стала ощущать сильную усталость, но списала это на стресс, вызванный пандемией COVID-19, и подготовкой к свадьбе. Однако кардиолог сообщил, что ей требуется операция на открытом сердце для восстановления негерметичного сердечного клапана, поврежденного во время приступа

Операция прошла в феврале 2021 года, всего через несколько месяцев после свадьбы. Девушка призналась, что труднее всего ей было прийти в себя эмоционально.

Я распухла, у меня были синяки. Каждый день я принимала обезболивающие. Я была подавлена Сейрра Зигер

Зигер полностью восстановилась после операции, но ее сердце все равно работает не на полную мощность. Из-за этого, по словам врачей, она не сможет выносить ребенка.

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