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13:57, 10 февраля 2023Экономика

Песков заявил о консультациях с ОПЕК+ перед решением сократить добычу нефти

Песков заявил о консультациях с участниками ОПЕК+ перед решением сократить добычу нефти

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Россия предварительно обсуждала решение сократить добычу нефти со странами-участницами ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«С рядом участников ОПЕК+ были разговоры», — сказал он. Пресс-секретарь также отметил, что с вопросами по этой теме следует обращаться к вице-премьеру Александру Новаку.

Новак ранее 10 февраля сообщил о сокращении производства нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. По его словам, это решение было принято Россией добровольно, без международных консультаций. Вице-премьер отметил, что эта мера должна поспособствовать восстановлению рыночных отношений, а ограничения, в частности, запрет на поставки российской нефти в Евросоюз и введение потолка цен на нее, способны спровоцировать дефицит сырья. Новак назвал это вмешательством в рыночные отношения.

В конце 2022 года вице-премьер говорил, что страна снизит добычу нефти в начале 2023 года из-за санкций. Тогда сократить производство планировалось на пять-семь процентов (около 500-700 тысяч баррелей в сутки). В январе этого года добыча топлива в России оставалась на уровне декабря (около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки).

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Мария Грушко
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