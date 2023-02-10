Идею создать «сборную беженцев» для российских спортсменов назвали провокацией

Депутат Журова раскритиковала предложение Польши создать «сборную беженцев» для россиян

Идея создания «сборной беженцев» для российских спортсменов является провокацией и попыткой создать информационный шум, заявила «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат прокомментировала соответствующее предложение министра спорта Польши Камиля Бортничука.

Польский политик ранее объяснил свое предложение желанием избежать обвинений в дискриминации спортсменов по национальному признаку. Слова Бортничука привело РИА Новости.

«Поляков, видимо, немножко успокоили после их рьяных попыток бойкотировать Олимпийские игры, сказали им не бойкотировать Олимпиаду, а выдавливать русских спортсменов в статус беженцев», — заявила депутат.

Они видят, что наше общество реагирует очень негативно на такое, поэтому они делают все, чтобы наше общество обсуждало эти вопросы. Им не важно, какой будет результат, им нужно провоцировать, завлекать, искушать общество и наших спортсменов Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом она обратила внимание, что сборная беженцев в рамках Олимпийских игр существует уже давно и в данном случае не идет речи о формировании новой сборной, а попытке заставить россиян выступать не в нейтральном статусе, а именно в статусе беженцев.

«Сборная беженцев всегда была на Олимпийских играх. Всегда были страны, находящиеся в конфликте, спортсмены, находящиеся в конфликте со своими странами, поэтому сборная беженцев была всегда, просто на нее несильно обращали внимание. А сейчас такое уничижительное предложение делают нам. Я с самого начала говорила, что в итоге этим все закончится и каких-то спортсменов могут начать искушать на сборную беженцев», — напомнила Журова.

По ее мнению, наиболее уязвимой категорией спортсменов в данном контексте могут стать российские теннисисты.

«Они обязательно попытаются в сборную беженцев включить наших теннисистов, потому что видят, что Международная федерация тенниса допускает наших спортсменов под нейтральным статусом, продолжает эту линию, а в итоге наши спортсмены выигрывают в финалах и полуфиналах», — добавила парламентарий.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах упрекнул Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в давлении на спортивные организации по вопросу допуска россиян на турниры. Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.