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14:52, 10 февраля 2023Россия

Северная Осетия проверит данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье

Сергей Меняйло сообщил о проверке данных о связях добровольцев с преступниками в Запорожье

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти Северной Осетии проверят данные о связях задержанной в Запорожской области группы вымогателей с добровольцами и мобилизованными из республиканских батальонов «Алания» и «Шторм-Осетия». Об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что если сведения подтвердятся, виновные понесут серьезное наказание. Меняйло отметил, что встречался с представителями силовых структур Запорожья на прошлой неделе. Тогда, по его словам, нареканий в адрес состава добровольческих батальонов не поступало.

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Глава Северной Осетии счел нарушением закона «бросание тени на имена» рискующих жизнью мобилизованных. Позже он привел подробности об одном из задержанных преступников — украинце Павле Харебове по прозвищу Паша Осетин, который проживает в Мелитополе с 1992 года. Его семья в 2022 году переехала в Запорожье из-за грузино-осетинского конфликта, всю жизнь Павел прожил на Украине.

«Никаких связей с бойцами или командованием батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия", а также с мобилизованными из нашей республики на данный момент не выявлено», — подчеркнул Меняйло.

В ноябре 2022 года глава Северной Осетии рассказал о дебоше мобилизованных в зоне проведения спецоперации на Украине. Тогда издание Baza в Telegram-канале сообщало, что в Запорожье нетрезвые осетинские мобилизованные зарезали коров на ферме. Кроме того, они угнали машину и устроили стрельбу.

Меняйло раскритиковал резервистов за подобное поведение.

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Анна Щербакова
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