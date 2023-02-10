Росстат рассказал об уровне смертности в стране в 2022 году

Росстат заявил о снижении уровня смертности в России в 2022 году

Уровень смертности в России в 2022 году снизился на 22 процента по сравнению с 2021 годом. Это следует из отчета Росстата, который опубликован на официальном сайте статистической службы.

Как рассказали в Росстате, за 2022 год в стране родились 1 306 000 человек, а умерли — 1 905 778. «Количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1 процента по сравнению с 2021 годом, число разводов увеличилось на 6,0 процента», — добавили в службе.

Отдельно сообщается о снижении уровня младенческой смертности в декабре 2022 года — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года она уменьшилась на 17,7 процента.

Ранее Росстат выявил сокращение населения России — к 1 января 2023 года в стране проживало на 555 332 человека меньше, чем 1 января 2022 года. Демограф Алла Иванова заявила, что рождаемость в России снизилась в результате вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад статистики.