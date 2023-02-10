Сенатор Клишас заявил, что Зеленский заслуживает международного трибунала

Президента Украины Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор пояснил, что украинский лидер заслуживает этого после признания в том, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений. Кроме того, Клишас указал, что теперь США и ЕС должны наложить санкции на Украину.

Ранее украинский президент заявил, что Киев изначально не планировал выполнять Минские соглашения, но использовал их преимущественно для обмена военнопленными. Он добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году во время встречи в нормандском формате.

В декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что невыполнение Минских соглашений другими странами-участницами, подписавшими документ, было предтечей спецоперации. По его мнению, со временем обман со стороны стран-участниц стал очевиден. Позднее он обратил внимание, что западные страны скрывали свои намерения и вместе подготовили Украину, чтобы силой решить проблему Донбасса. «Соглашения были ничем иным, как ширмой», — сказал он.