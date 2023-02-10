Россия назвала условие готовности взаимодействия с Евросоюзом

МИД РФ: Москва готова взаимодействовать с ЕС, если в Брюсселе задумаются о своей судьбе

Россия будет готова взаимодействовать с Европейским союзом (ЕС), если в Брюсселе в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире. Такое условие назвал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

Он признал, что «бизнеса как обычно» с Брюсселем у Москвы уже не получится. По словам замглавы МИД РФ, Евросоюз перестал быть надежным партнером. В частности, он напомнил о «необъяснимой безмятежности» стран ЕС, когда

США приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также упрекнул их в ненадлежащем расследовании диверсий на «Северных потоках». По мнению замминистра, государства ЕС ведут расследование так, чтобы «концы остались в воде».

«Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», — отметил Грушко. Кроме того, Россия продолжит поддерживать взаимовыгодные экономические связи с рядом отдельных стран союза.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что подрывы трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» продемонстрировали Европейскому союзу, что он находится в зависимости от США.