Всемирный банк выделит средства на оказание помощи Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений в Турции

Всемирный банк объявил о выделении 1,78 миллиарда долларов для ликвидации последствий землетрясений в Турции. Заявление опубликовано на сайте организации.

Данная помощь будет использована для восстановления базовой инфраструктуры на муниципальном уровне. Кроме того, Всемирный банк приступил к оценке ущерба, чтобы определить масштаб бедствия и приоритетные области для реконструкции.

Ранее рейтинговое агентство Fitch подсчитало, что экономический ущерб от землетрясений в Турции превысит два миллиарда долларов и может достигнуть суммы в четыре миллиарда долларов и выше.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.