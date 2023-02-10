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15:00, 10 февраля 2023Экономика

ЦБ значительно ухудшил прогноз по ценам на российскую нефть

ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Urals на 2023 год с 70 до 55 долларов за баррель

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Банк России значительно понизил прогноз цены нефти марки Urals на 2023 год с 70 до 55 долларов за баррель, говорится в среднесрочном макроэкономическом прогнозе ЦБ.

Прогноз на 2024 год был также ухудшен — с 60 до 50 долларов за баррель, на 2025 год — сохранен на уровне 55 долларов за баррель. Фактическая средняя цена Urals в 2022 году составила 76 доллара за баррель.

Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, заявил 10 февраля вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что эта мера должна поспособствовать восстановлению рыночных отношений.

Россия предварительно обсуждала это со странами-участницами ОПЕК+, сказал позже пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Платон Щукин
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