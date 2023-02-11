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19:57, 11 февраля 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» раскрыли подробности разгерметизации «Прогресса МС-21»

«Роскосмос» заявил, что «Прогресс МС-21» разгерметизировался из-за утечки теплоносителя

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-21» оказался разгерметизирован, так как там произошла утечка теплоносителя. Такие подробности о случившемся раскрыл исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, его цитирует РИА Новости

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация, в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем в середине декабря», — сказал сотрудник корпорации.

«Роскосмос» пообещал провести анализ причин разгерметизации грузового корабля. Крикалев подчеркнул, что важно убедиться, что ЧП на грузовом корабле — не систематическая ошибка, чтобы в будущем подобные инциденты можно было предотвратить.

К МКС «Прогресс МС-21» пристыковался 11 февраля. О том, что он разгерметизирован, стало известно в тот же день. Тогда, как сообщили в «Роскосмосе» космический корабль изолировали, и здоровью экипажа ничего не угрожало. 18 февраля «Прогресс МС-21» должен был быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

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Анастасия Шейкина
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