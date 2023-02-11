Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:33, 11 февраля 2023Культура

Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России

Покинувший театр Моссовета народный артист Филиппенко уехал из России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Дочь народного артиста Александра Филиппенко сообщила, что отец покинул театр Моссовета и уехал из России в Вильнюс из-за своей политической позиции. Об этом она рассказала телеканалу телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

По ее словам, актеру начали отказывать в организации выступлений после того, как Филиппенко опубликовал в своих соцсетях фотографию в вышиванке, вспомнив о гастролях в Киеве. В ноябре театр Моссовета не возобновил с ним контракт, добавила она.

Ранее Филиппенко прокомментировал агентству свой уход из труппы театра Моссовета. Он заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Земфиру внесли в реестр иноагентов
Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России
Россиян предупредили о возможности взыскания долгов с пенсий
Мать почти 20 лет продержала свою дочь взаперти
Названо местоположение посаженного Юрием Гагариным дуба в Москве
В Химках отстранили учительницу после поножовщины среди учениц
Россиянам перечислили возможности получить налоговый вычет
Во Франции предупредили об исходящей от Зеленского угрозе
Набиуллина назвала россиянам лучший способ хранения сбережений
Геофизик объяснил неготовность Турции к землетрясению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.