Российский фуболист Павел Мамаев объявил об уходе из спорта

Российский футболист Павел Мамаев объявил о завершении карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — прокомментировал ситуацию хавбек. Он добавил, что получил несколько предложений о переходе в российские и зарубежные клубы, однако все же в конце августа 2022 года принял решение уйти из спорта.

34-летний Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА, с которым футболист стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Заключительным клубом в карьере хавбека стали подмосковные «Химки», с которыми он подписал контракт в декабре 2021 года. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

В 2018 году Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были осуждены и провели в местах лишения свободы почти год.

