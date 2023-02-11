Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|3-й тур
Оттава Сенаторз
Сегодня
20:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Сегодня
20:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира|Финал
16:18, 11 февраля 2023Спорт

В РФС назвали Мамаева неудобным футболистом

Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал Павла Мамаева неудобным футболистом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру. Его слова приводит «Говорит Москва».

«С характером таким он очень неудобный футболист. Многие неудобные, но ведь еще неудобства накладываются на тщеславие, ничем не обеспеченное», — заявил Созин, добавив, что не жалеет об уходе хавбека из спорта. Он отметил, что игрок завершил карьеру в тот вечер, когда нарушил закон и сел в тюрьму.

Мамаев объявил о своем решении ранее в субботу, 11 февраля. Он заявил об усталости и в качестве одной из причин ухода из спорта назвал желание проводить больше времени с семьей.

34-летний Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

В 2018 году Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были осуждены и провели в местах лишения свободы почти год.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Названы самые распространенные виды рака у россиян
Один человек погиб при обстреле в Курской области
Половина российского города осталась без воды
Стало известно о пользе перманентного макияжа для мужчин
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с произошедшим в 1999 году
Памела Андерсон рассказала о мечте стать монахиней
В РФС назвали Мамаева неудобным футболистом
Стало известно о намерении КНР расширить ядерный арсенал в три раза к 2035 году
Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.