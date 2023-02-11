В РФС назвали Мамаева неудобным футболистом
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру. Его слова приводит «Говорит Москва».
«С характером таким он очень неудобный футболист. Многие неудобные, но ведь еще неудобства накладываются на тщеславие, ничем не обеспеченное», — заявил Созин, добавив, что не жалеет об уходе хавбека из спорта. Он отметил, что игрок завершил карьеру в тот вечер, когда нарушил закон и сел в тюрьму.
Мамаев объявил о своем решении ранее в субботу, 11 февраля. Он заявил об усталости и в качестве одной из причин ухода из спорта назвал желание проводить больше времени с семьей.
34-летний Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.
В 2018 году Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были осуждены и провели в местах лишения свободы почти год.