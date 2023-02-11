При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель

Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, один человек получил ранения и был оперативно доставлен в больницу, добавил Рогов.

До этого Рогов проинформировал о повреждении частных жилых домов в результате обстрела Мелитополя со стороны Украины. «На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание», — указал он.

Ранее власти Мелитополя заявили о повреждении гражданской инфраструктуры города осколками сбитых ракет ВСУ. По данным оперативных служб, затронута часть города в районе переулка Пролетарский. На место направлены пожарные части МЧС, следует из сообщения.