Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:25, 11 февраля 2023Россия

При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель

Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Фото: Администрация города Мелитополя / Telegram

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, один человек получил ранения и был оперативно доставлен в больницу, добавил Рогов.

До этого Рогов проинформировал о повреждении частных жилых домов в результате обстрела Мелитополя со стороны Украины. «На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание», — указал он.

Ранее власти Мелитополя заявили о повреждении гражданской инфраструктуры города осколками сбитых ракет ВСУ. По данным оперативных служб, затронута часть города в районе переулка Пролетарский. На место направлены пожарные части МЧС, следует из сообщения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военные США сбили аэростат над Аляской
Посол России рассказала о возможном визите Путина в Индонезию
При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель
Россиянам объяснили важность употребления гороха и чечевицы
Авиация НАТО кружила над местами взрывов на «Северном потоке»
Врач предупредила об опасности ходить на работу больным
Москвичи бросились на поиски золотого кольца 80-летней пенсионерки
В резиденции Трампа нашли новые секретные документы
Пострадавшие от землетрясения в Турции не получили помощь из-за Украины
Синоптик предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.