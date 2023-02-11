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08:53, 11 февраля 2023Россия

В Госдуме спрогнозировали судьбу России без ядерного оружия

Депутат Морозов: Россия без ядерного оружия была бы уже атакована коллективным Западом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Депутат Госдумы Олег Морозов спрогнозировал судьбу России при отсутствии в ее арсенале ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, при таком сценарии Россия была бы уже атакована коллективным Западом. Он напомнил, что «бомба Сталина» уже однажды спасла мир от ядерной катастрофы.

«Сегодня мир спасает "бомба Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом», — резюмировал Морозов.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

26 октября стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны.

Марина Совина
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