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08:10, 11 февраля 2023Бывший СССР

Опубликовано видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником

Shot опубликовал видео подрыва моста в Затоке Одесской области водным беспилотником

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен подрыв моста в Одесской области Украины водным беспилотником.

На кадрах видно, как опоры разводного моста в поселке Затока взрываются беспилотным аппаратом-камикадзе. Отмечается, что через эту переправу шло снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой и боеприпасами.

29 января ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Всего было выпущено три ракеты, одну из которых удалось сбить. Погибли пять человек.

Марина Совина
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Опубликовано видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником
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