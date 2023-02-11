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20:53, 11 февраля 2023Спорт

Третьяк рассказал о многомиллиардном сокращении бюджета в сфере спорта

Третьяк заявил, что бюджет в сфере спорта к 2024 году сократится до 56,7 миллиарда рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк рассказал о многомиллиардном сокращении бюджета в сфере спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк заявил, что на данный момент бюджет составляет 69,2 миллиарда рублей, однако к 2024 году он сократится до 56,7 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что дальнейшее строительство спортивных арен будет зависеть от финансирования.

В апреле 2022 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал сумму, выделенную на поддержку отечественного спорта. Он заявил, что более 800 миллионов рублей из федерального бюджета пойдет на модернизацию и создание новых тренировочных баз.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В шахматах, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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