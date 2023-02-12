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13:55, 12 февраля 2023Экономика

Россия и Саудовская Аравия решили поднять товарооборот до 5 миллиардов долларов

Посол в Эр-Рияде: Россия и Саудовская Аравия решили поднять товарооборот до $5 млрд

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Россия и Саудовская Аравия решили в обозримом будущем поднять уровень товарооборота до 5 миллиардов долларов. Об этом заявил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов, передает РИА Новости.

Дипломат заявил о позитивной динамике в двусторонних торгово-экономических отношениях двух государств. При этом он отметил, что по итогам периода с января по ноябрь 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота несколько снизился.

Козлов назвал объем товарооборота в 1,6 миллиарда долларов довольно значительным. По его словам, есть предпосылки для дальнейшего роста в 2023-м. «Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в 5 миллиардов долларов», — рассказал посол.

Ранее Козлов рассказал о начале расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, Эр-Рияд настроен на диверсификацию оборонных возможностей. Он добавил, что между государствами регулярно происходят двусторонние контакты по данному вопросу.

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Виктория Кондратьева
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