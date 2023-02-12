Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 12 февраля 2023Россия

Россия начала расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией

Посол Козлов заявил о расширении военно-технического сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов рассказал о начале расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, Эр-Рияд настроен на диверсификацию оборонных возможностей, сообщает РИА Новости.

«Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась», — заявил дипломат.

Он добавил, что между государствами регулярно происходят двусторонние контакты по данному вопросу, в частности, над этим работает российско-саудовская межправительственная комиссия.

Козлов предположил, что заинтересованность Эр-Рияда в поиске новых партнеров в этой сфере связана с угрозами со стороны США пересмотреть отношения между государствами. Он считает, что в последнее время американцы становятся все более недовольными «самоуправством» Саудовской Аравии, но при этом не прекращают взаимодействие с королевством.

Ранее российский посол оценил сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической сфере и в рамках ОПЕК+, назвав их работу эффективной. По словам дипломата, слаженные действия крупнейших производителей нефти значительно помогли в стабилизации рынков энергоресурсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон прокомментировал сбитый неопознанный объект в небе над Канадой
Дзюба ответил хейтерам
Судан пересмотрел соглашение о размещении российской военно-морской базы
Военный аналитик раскрыл предназначение западной техники для ВСУ
Россия начала расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией
Стало известно общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии
Назван вредный для здоровья продукт в случае его употребления на завтрак
Американцы высмеяли планы Байдена посетить Польшу
В НАТО заявили об отсутствии у Столтенберга планов продлевать срок полномочий
Власти российского региона обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.