Россия начала расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией

Посол Козлов заявил о расширении военно-технического сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов рассказал о начале расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, Эр-Рияд настроен на диверсификацию оборонных возможностей, сообщает РИА Новости.

«Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась», — заявил дипломат.

Он добавил, что между государствами регулярно происходят двусторонние контакты по данному вопросу, в частности, над этим работает российско-саудовская межправительственная комиссия.

Козлов предположил, что заинтересованность Эр-Рияда в поиске новых партнеров в этой сфере связана с угрозами со стороны США пересмотреть отношения между государствами. Он считает, что в последнее время американцы становятся все более недовольными «самоуправством» Саудовской Аравии, но при этом не прекращают взаимодействие с королевством.

Ранее российский посол оценил сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической сфере и в рамках ОПЕК+, назвав их работу эффективной. По словам дипломата, слаженные действия крупнейших производителей нефти значительно помогли в стабилизации рынков энергоресурсов.