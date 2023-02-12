СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина с лидерами партий парламента
СМИ: президент России Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе
Президент России Владимир Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе. Об этом сообщили в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», фрагмент передачи опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.
По данным участников телепрограммы, на встрече речь пойдет о ситуации в стране и мире. Ожидается, что глава государства сделает важные заявления.
Также на следующей неделе Путин примет участие в мероприятиях в связи с 30-летием «Газпрома», а 21 февраля огласит послание Федеральному собранию.