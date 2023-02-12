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15:55, 12 февраля 2023Россия

СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина с лидерами партий парламента

СМИ: президент России Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе. Об этом сообщили в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», фрагмент передачи опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

По данным участников телепрограммы, на встрече речь пойдет о ситуации в стране и мире. Ожидается, что глава государства сделает важные заявления.

Также на следующей неделе Путин примет участие в мероприятиях в связи с 30-летием «Газпрома», а 21 февраля огласит послание Федеральному собранию.

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Илона Палей
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