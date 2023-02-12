Бывший российский фигурист одним словом описал выступление за сборную Филиппин

Бывший российский фигурист Коровин одним словом описал выступление за сборную Филиппин

Бывший российский фигурист Александр Коровин, ныне представляющий Филиппины в паре с Изабеллой Гомес, высказался о выступлении за новую сборную. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«[Слово] на букву П. И это не слово "плохо"», — описал он прокат дуэта на чемпионате четырех континентов.

Коровин поделился, что каждый раз на соревнованиях у пары ничего не получается.

«Может, нужен совместный опыт, но одним опытом это не решается. У меня в голове только то, что необходимы стабильные тренировки с командой, с тренером пар, который не просто так задания будет давать, прокатать — не прокатать, а меня корректировать как минимум», — добавил спортсмен.

Коровин сменил гражданство в 2021 году. Чемпионат четырех континентов, на котором они заняли предпоследнее девятое место, стал дебютом пары на крупных международных турнирах. Главным достижением дуэта является победа на чемпионате Филиппин-2023.