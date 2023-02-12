В Совфеде заявили о своевременности решения генсека НАТО уйти в отставку

Сенатор Карасин: Столтенбергу пора уходить в отставку, он запомнится надолго

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил о своевременности решения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уходит в отставку генсек НАТО Столтенберг. Пора. Все, что мог, он уже совершил!» — говорится в сообщении. Сенатор отметил, что глава Североатлантического альянса «запомнится надолго».

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила об отсутствии у Столтенберга планов оставаться на посту генсека. «У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — указала она.

Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. Следующими за Столтенбергом кандидатурами являются премьер-министры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, а также министр обороны Великобритании Бен Уоллес. За ним следует премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.