61-летний россиянин сменил спортивное гражданство ради выступления на Олимпиаде

61-летний российский всадник Туганов перешел в сборную Палестины ради выступления на ОИ

Российский всадник Владимир Туганов сменил спортивное гражданство. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

Белецкий рассказал, что 61-летний спортсмен перешел в сборную Палестины. «У него нет времени спокойно ждать возвращения россиян на международные старты, каждый год дорог. Его спортивной карьере осталось не так много лет, поэтому он хочет уже сейчас выступать на соревнованиях и попробовать отобраться на свою третью Олимпиаду», — объяснил тренер.

Белецкий отметил, что решение сменить спортивное гражданство далось Туганову очень тяжело. «Он до последнего ждал, когда россияне вновь вернутся на международную арену. Как только российских спортсменов начнут допускать, Владимир Петрович обязательно вернется», — добавил специалист.

Туганов, выступающий в конкуре, в составе сборной России принимал участие в Играх 2004 и 2012 годов. На турнирах он показал 33-й и 65-й результат соответственно.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как теннис, шахматы, автоспорт и MMA, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.