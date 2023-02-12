В Турции спустя 149 часов после землетрясения спасли мужчину из-под завалов

Турецкие спасатели в Хатае спустя 149 часов вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину

Турецкие спасатели спустя 149 часов после землетрясения вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов 35-летнего Мустафу Сарыгуля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Участвующие в поисково-спасательных бригадах в турецкой провинции Хатай сотрудники установили контакт с мужчиной, который находился под обломками шестиэтажного здания в районе Антакья. Его извлекали около пяти часов.

Отмечается, что спасателям помогали военные из Румынии. После оказания первой медицинской помощи раненого доставили в больницу.

Ранее турецкие власти сообщили, что число жертв землетрясений выросло и составило 24 617 человек.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля, в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.