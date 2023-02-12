Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч

В результате землетрясений в Турции погибли 29 605 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 29 605, пишет агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

«По состоянию на 15:55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после землетрясений в десяти провинциях Турции срочному сносу подлежат почти восемь тысяч зданий, еще 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай.