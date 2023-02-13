Описано политическое будущее Арестовича на Украине

Глава РСМД Кортунов: Арестович своими заявлениями строит собственную политическую карьеру

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович своими заявлениями строит собственную политическую карьеру, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» он описал возможное политическое будущее Арестовича.

Ранее бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович оценил уровень мышления украинцев. По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, «восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство».

«Первая гипотеза [новой политики бывшего советника главы офиса Зеленского] может заключаться в том, что Арестович как фигура яркая и раскрученная в медийном плане должен каким-то образом сыграть на ту часть украинского электората, которая не готова поддержать нынешнюю политику Украины и которая разочаровалась в Зеленском. Арестович может создавать такое политическое движение или партию, которая будет объединять этих людей», — предположил Кортунов.

Вполне возможно, что у Арестовича есть договоренность с Зеленским, что это движение или партия не будет бросать вызов президенту Украины Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Также политолог заявил, что может быть и другое объяснение резких заявлений бывшего советника главы офиса Зеленского.

«Возможно, Арестович все это делает на свой страх, и риск и никакой договоренности с президентом Украины у него нет. Он строит свою собственную политическую карьеру на случай, если Украину будут преследовать неудачи на поле боя и потребуется какая-то фигура, которая будет предлагать альтернативные варианты разрешения конфликта», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Поскольку человек он яркий и красноречивый, то здесь его может ждать успех Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Хотя если новая политика Арестовича не согласована, то это будет сопряжено с рисками, поскольку сегодня провести грань между конструктивной критикой и национальным предательством очень трудно, отметил Кортунов.

«Это не означает, что у Арестовича есть какие-то каналы коммуникации с Москвой. Но мне кажется вполне возможным, что он может рассчитывать на то, что станет более рукопожатной фигурой, чем некоторые из его уже бывших коллег в администрации президента», — заключил генеральный директор РСМД.

Ранее Арестович предупредил, что если конфликт сильно затянется, то на Украине будут говорить про землю, стоящую на трех китах или на черепахе. «Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов, лозунги деградировали до "ату его"», — посетовал он.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. А 17 января стало известно, что бывший советник главы офиса Зеленского написал заявление об уходе в отставку.

После отставки Арестович не раз выступал с заявлениями, в которых допускал поражение Украины в рамках российской специальной военной операции. Так, 22 января политик сказал, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой.