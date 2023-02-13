Глава МОК обратился к украинским спортсменам

Глава МОК Томас Бах в ответ на критику украинцев заявил, что спорт должен объединять

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к украинским спортсменам после того, как они раскритиковали возможный допуск россиян к международным турнирам. Его слова приводит France 24.

«Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации», — заявил Бах. Он подчеркнул, что анализирует комментарии каждого украинского спортсмена и выражает с ними солидарность.

12 февраля Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. До этого президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Его поддержали украинский советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и местные спортсмены.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.