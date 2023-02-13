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17:24, 13 февраля 2023Мир

В Белоруссии высказались против накачки Украины оружием

Глава МИД Белоруссии Алейник: Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Белоруссия и Венгрия выступают против передачи вооружения Украине. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Его слова приводит РИА Новости.

Алейник отметил, что на встрече министры уделили особое внимание теме украинского конфликта. «Во многом наши подходы с венгерскими партнерами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирования ситуации», — сказал он.

Глава белорусского МИД напомнил, что в 2022 году Венгрия предлагала провести переговоры по урегулированию конфликта на своей территории. Белоруссия, по его словам, предоставляет такую возможность с 2014 года.

«В прошлом году три раунда [переговоров] также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику», — добавил Алейник.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия хочет добиться прекращения огня на Украине. Он также сказал, что в переговорах по урегулированию ситуации должны участвовать Россия, Украина и США.

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Полина Матюхина
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