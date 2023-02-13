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12:02, 13 февраля 2023Наука и техника

Создан iPhone с двумя портами для зарядки

Корейский YouTube-блогер создал iPhone с зарядкой Lightning и USB-C

Корейский блогер показал iPhone с двумя портами для зарядки. Процесс создания смартфона одновременно с разъемом Lightning и USB-C он выложил на YouTube.

Энтузиаст взял за основу iPhone 12 mini. Рядом с заводским портом зарядки он разместил USB-C. Оба разъема функционируют одинаково, поэтому с помощью USB-C можно не только заряжать смартфон, но и передавать данные с компьютера.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. По словам вице-президента компании по маркетингу Apple Грега Джосвиака, фирме придется подчиниться новым законам Евросоюза.

Позже стало известно, что, несмотря на переход на универсальный разъем, Apple все равно ограничит работу USB-C в iPhone. Так, специальная прошивка будет определять, оригинальный или неоригинальный кабель зарядки подключен к устройству, и ограничивать его работу. Судя по всему, Apple сможет снижать скорость зарядки или передачи данных.

Геннадий Сходненский
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