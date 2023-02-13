Захарова отреагировала на отмену концертов Мацуева в Европе

Захарова назвала Европу королевством кривых зеркал из-за отмены концертов Мацуева в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Европу королевством кривых зеркал из-за отмены в Италии концертов российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что при этом президент Украины Владимир Зеленский выступил на песенном фестивале в Сан-Ремо с «политической белибердой». «Великого пианиста Мацуева обвинили в политизированности, а клоуна-политика Зеленского хоть и в качестве рэпа, но силком протащили на музыкальный фестиваль», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили запланированные на май 2023 года концерты Дениса Мацуева после писем мэров итальянских городов Брешиа и Бергамо. Сообщения были написаны после просьбы посла Украины Ярослава Мельника.

В марте также стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. Позднее артистка написала в соцсетях, что выступает против спецоперации.

