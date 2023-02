Идентифицированы связанные с диабетом молекулы РНК

PNAS: обнаружены 14 микроРНК, связанных с диабетом 2-го типа

Ученые Корнеллского университета идентифицировали молекулы РНК, которые связаны с развитием диабета 2-го типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали 65 образцов островков Ларгенганса — скоплений продуцирующих инсулин гормональных клеток поджелудочной железы, — полученных от умерших пациентов. Исследователи провели секвенирование молекул РНК, в результате чего им удалось идентифицировать по крайней мере 14 микроРНК, которые вовлечены в развитие диабета 2-го типа у человека.

Некоторые из наиболее измененных микроРНК в островках людей с диабетом 2-го типа соответствовали таковым, обнаруженным в предыдущих исследованиях на грызунах, но были также некоторые заметные различия.

МикроРНК представляют собой малые молекулы РНК, которые не кодируют белки, но принимают участие в регуляции активности генов на уровне процесса трансляции и транскрипции. Эти молекулы присоединяются к матричной РНК, несущей информацию о первичной структуре белка от генов к рибосомам, и препятствуют ее дальнейшему участию в биосинтезе белков.