Эксперт назвал эффективные замены тренировкам в спортивном зале

Фитнес-эксперт Шакула назвал прогулку эффективной заменой тренировкам в спортивном зале

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула назвал эффективные замены тренировкам в спортивном зале. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Шакула посоветовал больше гулять на свежем воздухе. «Ходьба — самое простое и очень полезное упражнение. Ежедневные прогулки способствуют снижению артериального давления, ускорению обмена веществ, укреплению иммунитета и улучшению сна», — объяснил он.

Тренер также рекомендовал больше двигаться в течение дня. «Делайте себе небольшие перерывы и выполняйте разминку. Вместо лифта старайтесь использовать лестницу, а десятиминутную поездку на автобусе можно заменить прогулкой», — отметил он и добавил, что больше движения помогает сжечь больше калорий.

Ранее фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о пяти вариантах эффективных 20-минутных тренировок вне спортзала. Она отметила, что для этого подойдут уборка, работа в саду, прогулка в быстром темпе и танцы под любимую музыку.