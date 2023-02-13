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00:50, 13 февраля 2023Спорт

Эксперт назвал эффективные замены тренировкам в спортивном зале

Фитнес-эксперт Шакула назвал прогулку эффективной заменой тренировкам в спортивном зале

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула назвал эффективные замены тренировкам в спортивном зале. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Шакула посоветовал больше гулять на свежем воздухе. «Ходьба — самое простое и очень полезное упражнение. Ежедневные прогулки способствуют снижению артериального давления, ускорению обмена веществ, укреплению иммунитета и улучшению сна», — объяснил он.

Тренер также рекомендовал больше двигаться в течение дня. «Делайте себе небольшие перерывы и выполняйте разминку. Вместо лифта старайтесь использовать лестницу, а десятиминутную поездку на автобусе можно заменить прогулкой», — отметил он и добавил, что больше движения помогает сжечь больше калорий.

Ранее фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о пяти вариантах эффективных 20-минутных тренировок вне спортзала. Она отметила, что для этого подойдут уборка, работа в саду, прогулка в быстром темпе и танцы под любимую музыку.

Дарья Коршунова
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