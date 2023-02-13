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04:01, 13 февраля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель снялась в купальнике с иллюзией голого тела

Плюс-сайз-модель Диана Сирокай снялась в купальнике Fashion Nova с иллюзией голого тела

Фото: @dianasirokai

Британская плюс-сайз-модель Диана Сирокай поделилась снимком в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица снялась в бассейне в слитном купальнике бренда Fashion Nova с длинными рукавами, на который нанесено черно-белое изображение с иллюзией голого тела. На размещенном кадре знаменитость запечатлена с распущенными волосами, которые уложили волнами, и макияжем в стиле smoky eyes. При этом от украшений она отказалась.

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Подписчики оценили внешний вид инфлюэнсера в комментариях под публикацией. «Греческая богиня», «Просто прекрасна», «Я люблю тебя», «Самая красивая женщина в мире», «Обожаю такую фигуру», «Вау!», «Шикарная», — высказывались многочисленные фанаты.

В январе австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и восхитила пользователей сети. На опубликованных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность.

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Карина Черных
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