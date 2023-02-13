Захарова назвала грабежом решение Киева отобрать российские активы

Захарова назвала грабежом постановление Киева о продаже конфискованных российских активов

Постановление Киева о продаже конфискованных российских активов и имущества является грабежом, который украинские власти совершают, опережая западных наставников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировала слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего, что вырученные с продажи средства пойдут на восстановление украинской инфраструктуры, а также «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее». «Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества», — сказала она.

Захарова назвала действия Киева вопиющей противоправностью. «Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе. Ее не волновала тема законности», — провела параллели представитель МИД.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинское правительство решило продать конфискованные российские активы на аукционах. По его словам, Киев заморозил сотни объектов, которые принадлежали российскому правительству или бизнесменам. «Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты», — сообщил Шмыгаль.