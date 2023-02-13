Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 13 февраля 2023Ценности

Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli

Российская модель Саша Пивоварова появилась на страницах нового календаря Pirelli
Александра Пивоварова

Александра Пивоварова. Фото: Youssef Boudlal / Reuters

Компания Pirelli опубликовала в сети фотографии из нового 49-го календаря The Cal 2023 года. Снимки страниц появились на официальном сайте бренда.

На одном из кадров запечатлена российская модель Саша Пивоварова, которая позировала в платье длины макси среди букетов цветов, а на другом — манекенщица Белла Хадид, снявшаяся в оголяющем фигуру платье из морских ракушек. Помимо них, в съемке приняли участие Кара Делевинь, Эшли Грэм, Карли Клосс, Эмили Ратаковски, Лила Мосс, Кая Уилкинс, Прешес Ли, Гвиневер Ван Синус, Лорен Вассер, Адвоа Абоах, Хэ Конг и Адут Акеч. Всего в выпуск вошли 28 постановочных снимков, авторами которых выступила австралийский модный фотограф Эмма Саммертон.

Материалы по теме:
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

В сентябре 2017 года Саша Пивоварова снялась в рекламном ролике японской косметической марки Shiseido, режиссером которого стал британец Барнаби Ропер. Модель в лаконичной одежде с прической в японском стиле исполнила современный танец, по замыслу создателей ролика отразивший дух коллекции средств для ухода за кожей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
Мужчина отправился в магазин за курицей и вернулся домой с миллионами в кармане
Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео
Российская школьница избила сверстницу под трек Моргенштерна и попала на видео
Пассажиры самолета с горящим крылом рассказали о панике на борту во время полета
Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей
Раскрыта связь между характером человека и его пальто
Двоих братьев приговорили к срокам до 18 лет за убийство 18-летнего россиянина
Виктория Боня ответила на обвинения в фотошопе снимка в купальнике
Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.