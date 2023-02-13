Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli

Российская модель Саша Пивоварова появилась на страницах нового календаря Pirelli

Компания Pirelli опубликовала в сети фотографии из нового 49-го календаря The Cal 2023 года. Снимки страниц появились на официальном сайте бренда.

На одном из кадров запечатлена российская модель Саша Пивоварова, которая позировала в платье длины макси среди букетов цветов, а на другом — манекенщица Белла Хадид, снявшаяся в оголяющем фигуру платье из морских ракушек. Помимо них, в съемке приняли участие Кара Делевинь, Эшли Грэм, Карли Клосс, Эмили Ратаковски, Лила Мосс, Кая Уилкинс, Прешес Ли, Гвиневер Ван Синус, Лорен Вассер, Адвоа Абоах, Хэ Конг и Адут Акеч. Всего в выпуск вошли 28 постановочных снимков, авторами которых выступила австралийский модный фотограф Эмма Саммертон.

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

В сентябре 2017 года Саша Пивоварова снялась в рекламном ролике японской косметической марки Shiseido, режиссером которого стал британец Барнаби Ропер. Модель в лаконичной одежде с прической в японском стиле исполнила современный танец, по замыслу создателей ролика отразивший дух коллекции средств для ухода за кожей.