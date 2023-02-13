Приграничное российское село попало под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего со стороны Украины насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. «Для его обезвреживания вызвали группу разминирования», — написал Старовойт.

Среди мирного населения никто не пострадал, но в результате атаки была нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества. «Ремонтные бригады выехали на место. Как только это будет безопасно, специалисты приступят к восстановлению электроснабжения», — добавил глава Курской области.

Ранее 13 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородский области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что снарядами повредило здание школы. Он также показал кадры последствий атаки.