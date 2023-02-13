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16:59, 13 февраля 2023Россия

Приграничное российское село попало под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего со стороны Украины насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. «Для его обезвреживания вызвали группу разминирования», — написал Старовойт.

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Среди мирного населения никто не пострадал, но в результате атаки была нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества. «Ремонтные бригады выехали на место. Как только это будет безопасно, специалисты приступят к восстановлению электроснабжения», — добавил глава Курской области.

Ранее 13 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородский области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что снарядами повредило здание школы. Он также показал кадры последствий атаки.

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Евгения Куликова
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