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14:08, 13 февраля 2023Россия

Появились кадры с попавшей под обстрел школой в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела села Красное со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Красное в Шебекинском городском округе со стороны Украины. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале в понедельник, 13 февраля.

По его словам, в очередной раз снарядами повредило местную школу. На опубликованных снимках видно следы попадания в фасад и выбитые окна.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Глава приграничного российского региона напомнил, что все объекты образования в местных муниципалитетах находятся на дистанционном обучении. В результате атаки никто не пострадал.

11 февраля сообщалось о пяти обстрелах Белгородской области за день. С утра беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, позже под обстрел попало село Муром. Впоследствии при обстреле Шебекино два человека получили ранения.

Затем ВСУ еще раз атаковали Шебекино из «Градов». Вечером Гладков заявил об атаке на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

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Евгения Куликова
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