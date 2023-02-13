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18:36, 13 февраля 2023Спорт

Футболист сборной Чехии совершил каминг-аут

Футболист «Хетафе» и сборной Чехии Якуб Янкто совершил каминг-аут

Фото: Ettore Griffoni / Globallookpress.com

Полузащитник испанского «Хетафе» и сборной Чехии по футболу Якуб Янкто публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Goal.com.

Игрок заявил, что решился на каминг-аут, так как больше не хочет скрываться. «Как и все, я тоже хочу жить свободно, без страхов, без предубеждений, без насилия, только с любовью», — заявил Янкто.

В пражской «Спарте», которая владеет правами на Янкто, рассказали, что некоторое время назад он сообщил о своей сексуальной ориентации руководству клуба. «Живи своей жизнью, Джейкоб. Остальное не важно», — отметили в команде.

Янкто стал первым футболистом в чемпионате Испании, совершившим каминг-аут. Ранее с аналогичными заявлениями выступали игрок австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло и форвард английского «Блэкпула» Джейк Дэниелс.

Алексей Гусев
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