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07:00, 13 февраля 2023Из жизни

Директрису и учителя физкультуры уволили за секс в школе

Fox News: в США директриса и учитель физкультуры занимались сексом в школе и были уволены

Фото: unsplash

В США директриса начальной школы Дана Симмонс и учитель физкультуры Дилан Чарльз в течение нескольких лет занимались сексом на территории учебного заведения и были уволены. Об этом сообщает Fox News.

Расследование в отношении Даны и Дилана началось в январе после того, как окружному суперинтенданту стало известно о правонарушениях сексуального характера. Следователи выяснили, что жена Дилана, Келси, которая раньше работала в школе учителем третьего класса, знала о его романе. Она утверждает, что Дана манипулировала ею и заставила разрешить Дилану заниматься с ней сексом, обещая продвижение по карьерной лестнице. Помимо этого, по словам Келси, она неоднократно снимала его сексуальные контакты с директрисой на телефон.

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Коллеги Даны и Дилана подтвердили их роман. Учитель физкультуры признался в связи с директрисой и заявил, что занимался с ней сексом в течение нескольких лет. Он добавил, что делал это как на территории школы, так и за ее пределами. Затем Дилан предоставил следователям фотографии, на которых целуется с Даной, чтобы подтвердить сказанное. Директриса также призналась в сексуальной связи с учителем. Она показала обнаженную фотографию Дилана и заявила, что его супруга помогала организовывать их встречи и наблюдала за тем, как они занимаются сексом.

Руководство школы уволило Дану и Дилана. «Безопасность и благополучие учеников всегда являются нашим главным приоритетом. Расследование этого события не выявило никаких признаков того, что безопасность учеников была поставлена под угрозу», — говорится в отчете школьного округа.

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница-практикантка, которую подозревали в совершении ряда сексуальных преступлений, признала свою вину. По версии следствия, она вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетним школьником.

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Алиса Удовик
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