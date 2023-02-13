В Госдуме раскрыли подробности подготовки к посланию Путина

Депутат Чепа: уверен, что замечания партий Госдумы будут отражены в послании президента

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ожидает, что послание президента России Владимира Путина станет исторической вехой. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыл подробности подготовки Госдумы к посланию Путина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию.

На этой неделе произойдут встречи руководителей всех фракций с Владимиром Владимировичем. На этих встречах руководители выскажут наиболее болезненные темы на усмотрение фракций, которые сегодня существуют в обществе Алексей Чепа депутат Госдумы

«Все эти замечания, я абсолютно уверен, будут неким образом отражены в послании президента. К этим встречам готовились долго — было много обсуждений. Мы очень ждем, что это послание будет в определенной степени исторической вехой», — заявил Чепа.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Российский президент объяснял, что перенос оглашения послания Федеральному собранию связан с динамикой текущих событий.

