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13:50, 13 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли школу в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ школы в селе Красное

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна», — пояснил глава области.

Губернатор напомнил, что все образовательные учреждения в приграничных муниципалитетах переведены на удаленное обучение. На данный момент глава муниципального образования и сотрудники оперативных служб продолжают обход подвергшейся обстрелу территории.

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11 февраля Белгородская область пять раз попала под обстрел ВСУ. Так, с утра украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, днем под обстрел попало село Муром, никто не пострадал. Впоследствии при обстреле Шебекино два человека получили ранения. Украина затем еще раз атаковала Шебекино из «Градов», а вечером ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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