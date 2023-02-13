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03:04, 13 февраля 2023Россия

Ликвидацию двух наемников ВСУ одним выстрелом снайпера сняли на видео

Российский снайпер ликвидировал на Украине двоих наемников одним выстрелом

Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал двоих иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом уникальном случае сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Позиция противника была вскрыта по радиопереговорам, после чего снайпер начал следить за целью. Когда наемники оказались на одной линии, боец открыл огонь.

По информации военкоров, стрелок родом из Якутии.

5 февраля сообщалось, что мобилизованные российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников. Командир взвода рассказал, что его подразделение получило задачу усилить позиции и отогнать врага назад. Российским снайперам удалось, заняв позиции, сорвать их атаку на стратегически важной высоте.

В декабре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.

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Марина Совина
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