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18:48, 13 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» отложил пуск «Союза МС-23»

Глава «Роскосмоса» Борисов: запуск «Союза МС-23» отложен до первой декады марта

Фото: РИА Новости

Запуск корабля «Союз МС-23» отложен максимум до первой декады марта. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

Изначально старт космического корабля «Союз МС-23» был запланирован на 20 февраля. Он должен полететь к МКС без экипажа и доставить на орбиту 429 килограммов груза, включая средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы. Помимо этого, на корабле будет находиться сменное оборудование для систем российского сегмента МКС.

9 февраля «Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Корабль пристыковался к МКС 11 февраля в 11:47 по московскому времени. На борту корабля находится более 2,5 тонны грузов, включая топливо, воду, азот, оборудование, расходные материалы и продукты питания.

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Геннадий Сходненский
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